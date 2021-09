Elezioni comunali: “Vimercate Futura” punta su giovani, ambiente e innovazione La lista civica di centrosinistra, che sostiene il candidato Francesco Cereda, si è presentata ufficialmente. Tra i 16 candidati in lista molti sono under 40.

“Vimercate Futura” punta su giovani, ambiente, innovazione, associazionismo e sport. La lista civica di centrosinistra, che sostiene il candidato Francesco Cereda, si è presentata ufficialmente per le prossime elezioni giovedì sera 9 settembre al ristorante Antica Riva di Oreno raccontando le priorità per la città.

«Noi pensiamo alla Vimercate del domani – ha detto Daniele Dossi tra i componenti della lista che ha introdotto l’evento – e siamo un gruppo con tanti giovani ed entusiasmo». Infatti tra i 16 candidati in lista molti sono under 40 e lo stesso Dossi ha spiegato che «non abbiamo avuto bisogno di cercare persone, ma tanti di noi si sono avvicinati a questo gruppo già nel settembre di un anno fa».

A dettare le priorità sono stati soprattutto i consiglieri di minoranza uscenti che completano la lista come Mattia Frigerio, Davide Nicolussi e Mariasole Mascia. «Sono stati cinque anni sicuramente impegnativi quelli che si stanno concludendo – ha detto Frigerio -. Tra le questioni più importanti da sviluppare c’è bisogno di porre particolare attenzione all’ambiente, alle associazioni, alle persone anziane e anche alla cultura coinvolgendo di più le associazioni e le realtà del territorio».

«Vimercate deve recuperare la sua centralità all’interno della Brianza Est – ha chiosato Nicolussi – ci sono sindaci dei Comuni circostanti che continuano a chiedere che la nostra città torni ad essere un punto di riferimento per il Vimercatese. Noi siamo qui per aiutare Francesco Cereda».

A dettare l’agenda è stata anche l’ex candidata sindaco Mascia. «Dobbiamo riappropriarci di quegli spazi chiusi penso all’Area Feste o alla piscina, collaborare con gli altri Comuni per dire no a Pedemontana, bisogna rimotivare le associazioni e anche gli uffici comunali – ha detto l’ex assessore -. In questo ultimo mandato abbiamo assistito a una giunta che non ha praticamente mai preso una decisione politica ed è mancato il cuore nei confronti della città e dei vimercatesi. Voglio inoltre ringraziare tutti perché in questo quinquennio tutto il centrosinistra ha sempre lavorato come un’unica squadra».

