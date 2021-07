Elezioni comunali: lista Ambient@lista a Biassono, il terzo candidato è Giorgio Beretta

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Sarah Valtolina)

SITO Giorgio Beretta candidato sindaco Biassono per Lista Ambientalista (Foto by Sarah Valtolina)

Elezioni comunali: lista [email protected] a Biassono, il terzo candidato è Giorgio Beretta Biassono ha il suo terzo candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative: Giorgio Beretta va ad aggiungersi al sindaco uscente Luciano Casiraghi e a Francesco Romeo. Resta da conoscere il candidato di Biassono Civica.

Biassono ha il suo terzo candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative. Si tratta di Giorgio Beretta, candidato per lista [email protected], una nuova formazione politica, apparsa sulla scena solo pochi mesi fa.

«Mi candido a sindaco e sto già lavorando al programma – spiega - Basta deleghe, riavvolgiamo il filo rosso e riprendiamo il lavoro in paese. Non voglio più vedere la mia Biassono umiliata e assassinata dai giornali e dal cemento», spiega citando il testo Viva l’Italia di Francesco De Gregori.

Per ora si sa pochissimo del programma elettorale di lista [email protected] Anima del progetto politico di Beretta è certamente la salvaguardia e la difesa del territorio e del verde rimasto.

«Il primo punto del mio programma riguarda il consumo di suolo che vorremmo azzerare. Inoltre proporrò l’annullamento delle tasse comunali per tutti e un riordino della viabilità di Biassono».

Un tema, quello della difesa dal consumo di suolo condivisa anche con la lista Biassono Civica. «La mia porta è sempre aperta per dialogare con chiunque condivida il nostro programma».

Resta solo da conoscere il nome del candidato scelto da Biassono Civica. Le altre forze in campo che si sfideranno alle elezioni d’autunno hanno già fatto la loro scelta. La Lega ha candidato per la seconda volta l’attuale sindaco, Luciano Casiraghi, mentre l’altro sfidante è Francesco Romeo, new entry con la lista Biassono risorge.

