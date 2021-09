Elezioni comunali: Giuseppe Conte ad Arcore per il candidato sindaco Monguzzi L’ex presidente del consiglio Giuseppe Conte giovedì 9 settembre arriva ad Arcore per sostenere la candidatura a sindaco di Luca Monguzzi (M5S e Immaginarcore).

Giuseppe Conte sarà in visita ad Arcore la prossima settimana, per supportare la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle e della lista civica collegata ImmaginArcore. È notizia di venerdì mattina che l’ex presidente del consiglio grillino farà tappa in città nel tour lombardo incontrando il candidato sindaco Luca Monguzzi e sostenendo la sua figura.

Il giorno della visita è giovedì 9 settembre, intorno alle 15.15. Il programma di massima è stato definito dal coordinamento delle due liste: Conte sarà presente in Largo Vela e poi proseguirà a piedi in centro, sui luoghi legati a diversi nodi amministrativi contenuti nel programma elettorale di Monguzzi e colleghi. Approdo in piazza della chiesa per incontrare cittadini e giornalisti. Presenti per l’occasione i militanti, in testa i consiglieri comunali uscenti Carlo Zucchi (ImmaginArcore) e Andrea Orrico (M5S).

Luca Monguzzi, al centro, candidato sindaco Arcore Movimento 5 stelle Arcore ImmaginArcore

