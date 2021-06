Elezioni comunali di Desio, il centrosinistra punta su Jennifer Moro: «Per una città libera, coraggiosa, vicina ai cittadini» Un passato da ricercatrice universitaria, 3 figlie, vice sindaca con deleghe alla sicurezza e al bilancio nella giunta di Roberto Corti, si è presentata sabato pomeriggio in largo Alpini, circondata dagli esponenti delle liste che compongono l’attuale maggioranza, Pd, Desio Viva e Sinistra per Desio.

Il centrosinistra desiano ha presentato ufficialmente la candidata sindaca alle elezioni comunali di ottobre: è Jennifer Moro, 46 anni, attuale vice sindaca della giunta Corti, esponente del Pd. «La passione che mi anima nasce dalla volontà di portare avanti quello che il sindaco Corti ha fatto in questi anni, per una città bella, sostenibile, verde, accogliente, inclusiva, al passo con l’Europa» ha detto la Moro durante una conferenza stampa sabato pomeriggio in largo Alpini, circondata dagli esponenti delle liste che compongono l’attuale maggioranza, Pd, Desio Viva e Sinistra per Desio.

Il suo nome circolava già da mesi. Ora inizia ufficialmente la campagna elettorale. La scelta del luogo per la presentazione della candidatura non è stata causale: largo Alpini è una delle zone da poco riqualificate dall’amministrazione comunale. «Questo luogo è motivo di orgoglio, abbiamo abbattuto un muro e lo abbiamo aperto alla cittadinanza. E’ un simbolo».

Jennifer Moro candidata sindaca del centrosinistra

(Foto by Paola Farina)

«Desio libera, coraggiosa, vicina a te» è lo slogan scelto dalla coalizione per la campagna elettorale. «Desio deve continuare ad essere libera da tutto ciò che può deturpare il territorio, deve avere il coraggio di agire nonostante gli elementi negativi, le scelte che possono apparire impopolari, nonostante la pandemia. E deve essere vicina alle persone, soprattutto a chi è in difficoltà: vicina ai cittadini in tutto l’arco della loro vita ».

Un passato da ricercatrice universitaria, 3 figlie, vice sindaca con deleghe alla sicurezza e al bilancio, Jennifer Moro è determinata: «Ho sviluppato competenze, capacità di ascolto, flessibilità e anche una certa forza fisica necessaria per portare avanti due lavori e la famiglia. Ho conoscenza del territorio e delle sue problematiche» afferma, spiegando di aver scelto deliberatamente il termine “sindaca” e non “sindaco”: « Se vogliamo trasformare la città, iniziamo dal linguaggio».

«Auguro alla coalizione di vincere per continuare quello che è stato fatto finora. Se così non sarà, mi auguro che sia comunque un percorso di crescita per tutti» . Chi sarà il suo sfidante o la sua sfidante? Ora tocca al centrodestra rompere gli indugi e presentare il candidato sindaco

