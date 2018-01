Elezioni: anche Gigi Ponti si candida in Regione per Gori Come già l’ex sindaco di Monza Roberto Scanagatti nel fine settimana, anche Gigi Ponti ha scelto facebook per ufficializzare la sua candidatura per la Regione Lombardia a sostegno di Giorgio Gori.

“Si parte! – ha scritto a corredo di una foto che lo vede al volante di un’auto - Su richiesta di tanti cittadini, associazioni del territorio e amici con i quali ho percorso un pezzo importante della mia vita dedicata al bene pubblico (dai primi passi nel mio comune di Cesano Maderno, sino alla guida della Provincia di Monza e della Brianza), ho deciso di accettare la candidatura alle elezioni regionali che si terranno il prossimo 4 marzo sostenendo la candidatura a Presidente di Giorgio Gori. Sono convinto che insieme potremo #FareMeglio in Regione Lombardia, confermando il mio impegno per dare risposte concrete ai bisogni della gente, sostenere la nostra economia, creare una rete fra i nostri Comuni, favorire lo sviluppo del territorio e la tutela dell’ambiente per #FareMeglioXlaBrianza”.



