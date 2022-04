Elezioni amministrative a Meda: il sindaco uscente Santambrogio presenta logo e intenti (col giallo e il blu) La lista civica “Santambrogio sindaco” nei giorni scorsi ha presentato il suo logo e il manifesto con gli intenti d’impegno su cui spicca una grande onda dai colori giallo blu. Le parole del coordinatore Andrea Boga.

La lista civica “Santambrogio sindaco” nei giorni scorsi ha presentato il suo logo e il manifesto con gli intenti d’impegno su cui spicca una grande onda dai colori giallo blu, una forma di solidarietà nei confronti della popolazione ucraina che sta vivendo la tragedia e la distruzione della sua nazione a causa dell’invasione russa.

“Noi che apparteniamo e crediamo in questa lista civica, siamo persone della società civile che non hanno alle spalle alcuna appartenenza a partiti, ma crediamo nella persona, nelle qualità di Luca Santambrogio e nei risultati finora ottenuti. A Meda vogliamo essere artigiani della politica - ha spiegato il coordinatore Andrea Boga - risolvere i problemi, investire nella cultura del bello e dell’innovazione, realizzare le promesse”.

Poi ha sottolineato alcuni di questi risultati: gli hub vaccinali, la collaborazione con il Politecnico per riqualificare il centro città, l’accordo per il superamento della ferrovia, la previsione delle prime borse di studio per merito.

Boga ha proseguito dicendo: “In futuro vogliamo proseguire su questo sentiero, per rigenerare gli edifici dismessi, creare infrastrutture verdi, investire sui giovani studenti e sugli spazi di co-working, adottare politiche innovative sui rifiuti, creare una viabilità ordinata”.

Il design della politica? “Serietà, concretezza e competenza saranno le stelle che illumineranno il nostro procedere. È tempo di scegliere. È il momento dell’unità attorno a Luca Santambrogio votando la nostra lista”.

Dal canto suo il capofila della lista ha detto: “Ho deciso di riproporre la mia candidatura come sindaco per riconfermare non solo il mio amore per Meda e proseguire così quell’impegno per la mia città, che è per me una priorità fin da quando ero molto giovane, ma anche per continuare a lavorare per il bene della Brianza”.

