Scrutinio per il rinnovo del consiglio provinciale (Foto by Fabrizio Radaelli)

Elezioni alla Provincia di Monza: il consiglio rimane spartito a metà Metà dei consiglieri al centrosinistra, l’altra metà al centrodestra e alla Lega: il governo della Provincia di Monza e Brianza alle elezioni del 18 dicembre rimane spartito a metà e resta determinante il voto del presidente Santambrogio.

Dopo l’ultima tornata amministrativa nei Comuni il centrodestra di Monza e Brianza aveva assaporato la prospettiva di rompere il pareggio nel consiglio provinciale. Poi le speranze si erano affievolite e domenica 19 dicembre, giorno dello spoglio, si sono spezzate: il consiglio di via Grigna sarà ancora in perfetto equilibrio.

Dopo le votazioni di sabato 18, nella mattina di domenica lo scrutinio ha decretato che il centrosinistra di BrianzaRetecomune incassa 8 consiglieri su 15, Insieme per la Brianza (il centrodestra senza Lega) ha 4 seggi, la Lega gli altri 4, ai quali si aggiunge il voto del presidente che rimane Luca Santambrogio e non era sottoposto a elezione (il presidente resta in carica 4 anni e non 2 come il consiglio).

