Elezioni a Verano Brianza: non a scuola, il Faccia a faccia del Comitato genitori si sposta in sala consiliare Non sarà nei locali della scuola. Su indicazione della Prefettura il Faccia a faccia organizzato dal Comitato genitori dell’Istituto comprensivo di Verano Brianza si sposta in sala consiliare. Sempre venerdì 24 settembre alle 21.

Cambia sede il Faccia a faccia organizzato dal Comitato genitori dell’Istituto comprensivo di Verano Brianza per venerdì 24 settembre alle 21. Il titolo è “La scuola interroga la politica” e all’incontro sono stati invitati i tre candidati sindaco alle elezioni del 3-4 ottobre.

A differenza di quanto precedentemente annunciato l’incontro non verrà ospitato nell’aula magna della scuola primaria ma si terrà nella sala consiliare del municipio. Il cambio della sede è stato deciso su suggerimento della Prefettura di Monza che ha ritenuto più opportuno non ospitare la serata nei locali della scuola. La questione era stata portata all’attenzione degli uffici della Prefettura dal candidato del centrodestra Alberto Ratti.

I posti in presenza saranno limitati, a causa delle normative per la prevenzione del Covid-19. Potranno partecipare all’incontro i genitori dell’istituto comprensivo fino ad esaurimento dei posti. Accesso con Green Pass e previa prenotazione al numero 371 4739165.

L’incontro sarà trasmesso in streaming (su Meet all’indirizzo meet.google.com/fiw-qjnz-sch). Per porre domande ai candidati è possibile inviare un’email a [email protected] o, in alternativa, durante la serata utilizzando la chat di Meet.

