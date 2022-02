Elezioni a Monza, il centrosinistra: primarie per scegliere il candidato sindaco Il centrosinistra di Monza ha scelto la strada delle primarie per individuare il candidato sindaco alle elezioni amministrative del 2022.

Il centrosinistra di Monza sceglie la strada delle primarie per trovare il candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative, previste in primavera. Della colazione fanno parte il Partito democrativo, Azione, Italia Viva, LabMonza, MonzAttiva, Possibile, Europa Verde, cioè le forze che nelle scorse settimane hanno firmato un “manifesto” in vista delle comunali.

“Abbiamo scelto di allargare e di aprire il nostro dibattito politico a quanti non si rassegnano a una Monza in declino, ma vogliono impegnarsi per una città più vivibile, bella e accogliente - si legge in una nota -. Così a scegliere il candidato sindaco saranno proprio i monzesi, che possono essere pienamente parte del cambiamento e del progresso della propria città. Ci auguriamo infatti che le primarie possano essere l’occasione per allargare e includere quanti possono riconoscersi nel nostro manifesto dei valori, e valorizzare il contributo di tanti, dai candidati ai cittadini che sceglieranno di partecipare”.

Ancora non ufficializzati i nomi di chi sarà candidato alle primarie, né data e modalità: l’ipotesi è comunque metà marzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA