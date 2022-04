Elezioni a Lissone, Laura Borella è il candidato sindaco del centrodestra Sciolte le riserve: 44 anni, avvocato, è sostenuta da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Per Lissone Oggi e Lissone in Movimento. È descritta come ”volto nuovo della politica locale, vicina alle tematiche economiche e sociali”

Il centrodestra di Lissone scioglie le riserve: Laura Borella è il candidato sindaco della coalizione sostenuta Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Per Lissone Oggi e Lissone in Movimento. “I partiti e le liste civiche di Centrodestra ringraziano Laura Borella per aver accettato di rappresentarli tutti, quale candidato sindaco, alle prossime elezioni amministrative di Lissone che si terranno il prossimo 12 e 13 giugno” dichiarano gli esponenti politici e civici rappresentati. Borella ha 44 anni, è nata e cresciuta a Lissone dove vive ed è avvocato a Monza.

Diplomata al liceo classico “Bartolomeo Zucchi” di Monza e laureata in giurisprudenza all’Università Statale di Milano con il massimo dei voti,è descritta come ”volto nuovo della politica locale, da sempre vicina alle tematiche economiche e sociali che riguardano la città di Lissone” e “si pone alla guida di una squadra coesa che propone il proprio candidato sindaco, dopo un approfondito lavoro programmatico sui progetti da proporre alla cittadinanza”.

“Ascolto e vicinanza al territorio, attenzione alle famiglie e alle imprese, confronto con la cittadinanza su tematiche ad elevato impatto sociale, sono le fondamenta condivise da tutte le forze politiche presenti nel programma di governo per gli anni a venire, per trasformare Lissone in una città ambiziosa, orgogliosa e vivace, come lo deve essere la seconda città della Provincia di Monza e Brianza per numero di abitanti, dimenticando dieci anni di malgoverno del centrosinistra, privo di uno sguardo a medio-lungo termine e perennemente alle prese con interventi emergenziali compiuti in ritardo o dopo molteplici segnalazioni della cittadinanza” fa sapere il centrodestra.

“Laura ha scelto di mettersi in gioco fermamente convinta dalla progettualità che vogliamo mettere in campo perché la città di Lissone merita molto più di quello che oggi offre in termini di servizi, di attenzione al territorio – affermano le forze politiche della coalizione - è sotto gli occhi di tutti il pessimo stato in cui versano le strade, i marciapiedi, le aree verdi: l’amministrazione comunale uscente si è persino dimenticata delle piccole cose che interessano la quotidianità delle persone ed ha raccontato come manutenzioni straordinarie quelli che sono interventi ordinari. Da qui vogliamo ripartire per restituire un volto nuovo a Lissone, un volto che guardi al futuro con ritrovata fiducia verso l’ente pubblico”.

