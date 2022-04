Elezioni a Lissone, Fabrizio Cortesi il candidato sindaco di “Europa Verde” Si tratta del terzo candidato sceso in campo dopo Antonio Erba per il centrosinistra e Pier Marco Fossati per il Movimento 5 Stelle. «Vogliamo dare un’impronta ecologica alla città senza lasciare indietro nessuno».

Elezioni a Lissone: Fabrizio Cortesi è il candidato sindaco di “Europa Verde”. Una lista ecologista che - parole del candidato sindaco - “insieme ai 20 candidati in lista deciderà l’impronta ecologica di Lissone, ad oggi altamente insostenibile, in 5 anni, senza lasciare indietro nessuno, soprattutto i più vulnerabili, i quali hanno da perdere solo se l’impronta non la ridurremo drasticamente”.

Candidato sindaco e programma elettorali verranno ufficialmente presentati alla stampa il 21 aprile in biblioteca a Lissone. Il progetto politico, anticipano da “Europa Verde”, “si prefigge di cambiare e rifinalizzare politica e obiettivi del paese, mettendo in sicurezza cittadini, ambiente ed economia, attraverso le prossime elezioni amministrative”. Fabrizio Cortesi è il terzo candidato sindaco ufficializzato a Lissone dopo Antonio Erba per il centrosinistra e Pier Marco Fossati per il Movimento 5 Stelle.

© RIPRODUZIONE RISERVATA