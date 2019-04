Elezioni 2019, “Tutti per Concorezzo” si presenta: «Una presenza moderata con Lega e Forza Italia» Laura Della Bosca racconta identità e scelte di “Tutti per Concorezzo”, la lista civica che sarà «una presenza moderata con Lega e Forza Italia» alle elezioni 2019.

Nella coalizione di centrodestra in vista delle prossime elezioni amministrative di Concorezzo si sta preparando anche la lista civica Tutti per Concorezzo rappresentata attualmente in consiglio da Laura Della Bosca. «Il nostro gruppo sta completando la squadra che si presenterà alle elezioni amministrative del prossimo 26 maggio 2019: un gruppo di persone con diverso background professionale da mettere a disposizione della politica, nell’interesse della cittadinanza con uno spirito di servizio indipendente da logiche partitiche – ha detto Della Bosca -. L’esperienza maturata in questi ultimi cinque anni di legislatura, ha visto Tutti per Concorezzo sostenere una maggioranza coesa e responsabile che tanto ha fatto per il paese».

Concorezzo: Laura Della Bosca

(Foto by Michele Boni)

Lo sguardo della capogruppo è proiettato alle imminenti elezioni. «Pensando al prossimo futuro, tanto è possibile ancora fare, pertanto la lista civica sta lavorando intensamente al programma insieme alle forze politiche che compongono la coalizione ( Lega e Forza Italia ), a seguito di una scelta convinta e condivisa del candidato sindaco che verrà presentato nei prossimi giorni – ha proseguito Della Bosca -. Tutti per Concorezzo sarà una presenza moderata al fianco di importanti partiti, con la convinzione che lavorando oltre i pregiudizi ideologici, le liste civiche stiano andando sempre più verso una vera e propria rappresentatività di pura democrazia partecipativa».

