Ecosistema urbano: Milano cresce, Monza continua a sprofondare Monza e Brianza continuano a perdere punti e posizioni nella classifica dell’ecosistema urbano che il Sole 24 Ore ha pubblicato lunedì 29 ottobre. Mentre Milano, a pochi passi, continua a crescere.

Mentre Milano riesce a guadagnare punti Monza e Brianza sprofondano: e lo fanno pesantemente, arrivando all’ultimo posto in Lombardia, all’ultimo nel Nord Italia, fanalino di oda in un sistema che complessivamente cerca di ritrovare aria e invece no, da queste pati (Monza e Brianza) continua a perdere.

Meno quattro posizioni in un anno, per mettere la provincia briantea al pari di Massa, Frosinone e una manciata di province della Sicilia. Si tratta del rapporto sull’Ecosistema urbano di Legambiente pubblicato dal Sole 24 Ore prendendo in considerazione una manciata (piccola ma essenziale) di indicatori: inquinamento (biossido di azoto e pm10); acqua (dispersione e consumi, nella prima si riscontra l’unica top five di Monza); gestione dei rifiuti e produzione di rifiuti; trasporto pubblico contro mezzi privati; verde urbano e aree pedonali. Il risultato è la posizione 98 su 110 in tutte le province italiane, mentre Milano cresce e altre province lombarde primeggiano oppure se perdono sono comunque molto distanti dall’abisso di Monza e Brianza.

