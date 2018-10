Monza Palazzo ex ambulatori Inam (Foto by Fabrizio Radaelli)

È quasi fatta per l’ex palazzo della mutua di Monza: deserta l’asta per la Fiera FOTO - Il palazzo dell’ex Inam di Monza, in centro e in disuso dal 2006, è stato aggiudicato all’asta in via provvisoria: in via Giuliani potranno essere ricavate nuove abitazioni. Deserta invece l’asta per l’ex Fiera.

Nuove abitazioni potranno essere ricavate dagli operatori che acquisiranno l’ex Inam di via Padre Reginaldo Giuliani a Monza: l’immobile di 3.250 metri quadri è stato aggiudicato all’asta in via provvisoria per 3.910.000 euro a fronte del prezzo base fissato dagli uffici di piazza Trento e Trieste in 3.862.500 euro. Lo stabile, abbandonato da molti anni, sarà assegnato definitivamente nei prossimi giorni tra i concorrenti che parteciperanno alla seconda fase dell’asta al rialzo che si chiuderà martedì 9 ottobre.

FOTO Dentro l’ex Inam di Monza

L’ex Fiera invece rimarrà vuota: l’asta bandita dal Comune per vendere il primo lotto della vecchia area espositiva è andata deserta. In municipio non si è fatto avanti nessuno interessato a rilevare i 20.509 metri quadri valutati 4.189.125 euro. Scadranno lunedì 22 i termini per partecipare alla gara per il secondo lotto del comparto: per aggiudicarsi i 2.503 metri quadri occorrerà sborsare non meno di 998.697 euro. Gli eventuali acquirenti potranno presentare progetti per la realizzazione di strutture destinate ad attività produttive o commerciali ma non potranno costruire edifici residenziali.

