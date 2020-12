Due incidenti stradali a Concorezzo, grave frontale in via Oreno Due incidenti stradali nella serata di sabato 19 dicembre a Concorezzo. Il più grave è avvenuto intorno alle 19 in via Oreno con due feriti trasportati in ospedale. Illeso l’uomo che ha perso il controllo dell’auto in via Agrate.

Due incidenti stradali nella serata di sabato 19 dicembre a Concorezzo. Il più grave è avvenuto intorno alle 19 in via Oreno, la strada - stretta - che porta alla Sp 45 e poi alla frazione di Vimercate. È stato un frontale tra due auto che ha richiesto l’intervento di sanitari, vigili del fuoco di Vimercate e Lissone e carabinieri. L’impatto è stato violento, feriti un uomo di 46 anni e una donna di 71 anni, trasportati in condizioni serie in ospedale al San Raffaele e a Niguarda.

Solo danni all’auto invece nell’altro evento, avvenuto intorno alle 22.30 in via Agrate. Un uomo di 56 anni ha perso il controllo finendo contro la recinzione di un condominio e poi in un prato. L’autista ne è uscito illeso. Sul posto anche in questo caso i sanitari, i carabinieri e i vigili del fuoco con l’autopompa di Monza.

Concorezzo incidenti stradali sabato sera via Agrate

