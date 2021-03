Due ciclisti si scontrano a Meda: una donna di 92 anni finisce in ospedale A causa dello scontro tra due ciclisti, una donna di 92 anni, è finita in gravi condizioni in ospedale.

Un passaggio a livello con un traffico intenso, due ciclisti che si scontrano: è accaduto sabato alle 17.20 all’incrocio tra via Dante Alighieri e via dei Cripressi. In sella a una delle biciclette c’era una donna di 92 anni. L’anziana ha perso l’equilibrio ed è caduta, subendo un trauma cranico. Per i soccorritori, i medici del 118, gli agenti della polizia locale e i volontari di Seregno Soccorso, sono stati momenti di apprensione. Allertato anche l’elisoccorso. La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Garbagnate Milanese. Dopo le prime cure mediche, per fortuna le sue condizioni sono apparse meno gravi del previsto. Illeso l’altro ciclista, un 54enne in stato di choc per quanto era accaduto. Ora gli agenti della polizia locale stanno accertando l’esatta dinamica dell’incidente.

