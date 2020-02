Due anziani truffati in una mattina a Meda: indagini in corso, le raccomandazioni dei carabinieri Mercoledì due truffe ad anziani andate a segno a Meda in un una sola mattina ai danno di un uomo di 81 anni e una donna di 77. In azione un finto tecnico dell’acqua e due uomini vestiti da agenti. Qui Comune e carabinieri avevano avviato una campagna di sensibilizzazione porta a porta.

Due truffe ad anziani andate a segno a Meda in un una sola mattina. Episodi gravi ai danni di un uomo di 81 anni e una donna di 77 anni proprio nel Comune che insieme ai carabinieri ha avviato una campagna di sensibilizzazione porta a porta. Per questo le forze dell’ordine invitano una volta di più a non fidarsi delle apparenze, evitando di aprire agli sconosciuti e allertando il 112 in ogni caso sospetto.

I truffatori sono entrati in azione nella mattina di mercoledì 12 febbraio, le indagini sono in corso e non è escluso che in entrambi i casi abbiano agito le stesse persone.

Il primo episodio ha coinvolto un 81enne solo in casa convinto da un finto tecnico dell’acqua a riporre oro e oggetti di valore in disparte per poter effettuare dei controlli. A quel punto, approfittando di un attimo di distrazione della vittima, il truffatore si è impossessato dei beni prima di allontanarsi a piedi.

Nell’altro caso due soggetti vestiti come se fossero appartenenti a forze dell’ordine, pur senza particolari distintivi, hanno avvicinato una donna di 77 anni mentre rientrava in bicicletta e hanno chiesto di entrare in casa per accertare se si fosse verificato un furto con scasso alla cassaforte. Lei è caduta nella trappola e ha consegnato la chiave della cassetta di sicurezza da dove i due sono riusciti a rubare gioielli in oro e circa 2mila euro in contanti, per poi darsi a repentina fuga.

