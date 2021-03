Droga addosso, a casa e nel bar: un 48enne arrestato a Vimercate L’uomo è stato fermato per un normale controllo Covid e si è mostrato nervoso. Nelle tasche aveva dell’hashish, a casa anche della cocaina e un bilancino di precisione. Due dosi di cocaina sono state trovate anche in un bar che gestisce nel Milanese.

Il gestore di un bar nel Milanese è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Vimercate per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Fermato dai militari dell’Arma per strada, per un normale controllo nell’ambito del contenimento della diffusione del contagio da Covid 19, l’uomo, un 48enne, è apparso nervoso. Invitato a svuotare le tasche è stato trovato in possesso di un involucro contenente un grammo di hashish.

Da una perquisizione domiciliare, in una abitazione nelle vicinanze, sono stati trovati e sequestrati un blocco di cocaina per un peso di circa 40 grammi ed un pezzo di hashish di circa 25 oltre che un bilancino elettronico di precisione. Nel bar, inoltre, occultate in un bagno sono state rinvenute altre due dosi di cocaina. Il 48enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo in remoto concluso con la convalida dell’arresto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA