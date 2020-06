Dramma a Cornate, si getta nell’Adda per salvare la figlia di 10 anni poi scompare: morto il papà eroe È stato trovato nella mattinata di domenica 21 giugno l’uomo che, nel tardo pomeriggio di sabato 20, si è gettato nelle acque dell’Adda per salvare la figlia di 10 anni.

Le operazioni di ricerca

L’uomo, 47 anni, ha visto la figlia piccola in difficoltà, trascinata via dalla corrente dell’Adda. Ancora da chiarire le cause che hanno causato l’incidente. Il suo intervento è stato provvidenziale per la bimba, che è riuscita a guadagnare la riva e salvarsi. Il padre è stato invece travolto dai flutti ed è scomparso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Monza e Vimercate, l’elicottero dei vigili del fuoco di Varese con i sommozzatori, l’elisoccorso e il personale medico del 118. A intervenire per cercare di soccorrere la bimba anche un pescatore della zona, che nulla avrebbe potuto, invece, per mettere in salvo il padre.

Le ricerche dell’uomo si sono interrotte con l’arrivo della sera e sono riprese nella mattinata di domenica 21. Si sta controllando tutto il corso del fiume,da Cornate fino alla diga di Trezzo sull’Adda. «Questo tipo di operazioni - fammi sapere i soccorritori - hanno spesso una notevole durata, a volte anche di giorni, data l’ampiezza dell’area di ricerca e le correnti». A metà mattinata, invece, il ritrovamento del corpo, molto più a valle rispetto al punto dove era stato travolto dall’impetuosità del fiume.

