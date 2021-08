Doppio inseguimento dei carabinieri di Desio: a Limbiate i fuggitivi travolgono due anziani, a Bovisio giovane scappa perché ubriaco Ore di lavoro per i carabinieri della compagnia di Desio: a Limbiate hanno inseguito due fuggitivi che, nella loro folle corsa, hanno anche travolto due anziani; a Bovisio un 19enne non si è fermato all’alt dei militari perché ubriaco.

Due insegumenti la notte tra giovedì 19 e venerdì 20 agosto da parte dei carabinieri della compagnia di Desio in due diversi episodi, uno a Limbiate e l’altro a Bovisio.

A Limbiate, poco prima di mezzanotte, i militari hanno arrestato un giovane che, dopo aver forzato il posto di controllo, ha investito una coppia di anziani. Il ragazzo era a bordo di un’auto di grossa cilindrata, insieme ad un’altra persona, in via 8 marzo: le forze dell’ordine gli hanno intimato l’alt per un controllo, ma lui invece di fermarsi ha accelerato, iniziando così una folle corsa. I carabinieri si sono messi all’inseguimento. Giunto a Paderno Dugnano, il mezzo, dopo aver “bruciato” un semaforo rosso, ha travolto un’auto in transito, con a bordo due anziani. Per loro fortunatamente solo un grave spavento e qualche contusione. I fuggitivi invece hanno proseguito la loro fuga a piedi: il passeggero è riuscito a scappare definitivamente, mentre il conducente – su cui si erano concentrate le attenzioni dei militari – è stato raggiunto e bloccato. E’ un diciannovenne disoccupato e senza fissa dimora. Processato per direttissima, è stato sottoposto alla misura dell’obbligo quotidiano di presentazione in caserma.

A Bovisio Masciago invece, i carabinieri erano impegnati in posto di controllo sulla via Nazionale, quando un’utilitaria nonostante il segnale dell’ alt intimato con la paletta, ha proseguito la sua corsa. Inseguito dalla gazzella dell’arma, l’automoblista dopo alcune centinaia di metri ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un palo dell’illuminazione pubblica. Il giovane conducente, un 19enne, è stato quindi sottoposto al test dell’etilometro che ha riscontrato un tasso alcolemico superiore ai 1,2 g/l. Per lui patente ritirata e denuncia in stato di libertà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA