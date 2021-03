Dopo “Italia’s got talent”, Fratellini non si ferma: ecco libro (benefico) a fumetti con protagonista “Zio Tore” Andrea Fratellini, vincitore dell’edizione 2020 della trasmissione tv “Italia’s got talent”, ha pubblicato un libro a fumetti che lo vede protagonista insieme a Zio Tore, il suo pupazzo. Il ricavato delle vendite andrà in beneficenza.

È in vendita da qualche giorno il primo libro a fumetti realizzato dal comico, ventriloquo e cantante ornaghese Andrea Fratellini (l’anno scorso vincitore di Italia’s got talent). Protagonisti delle avventure narrate sono lo stesso autore in compagnia dell’immancabile Zio Tore, e altri pupazzi del suo repertorio. «L’idea è nata durante il lockdown - racconta Fratellini -. Dopo Italia’s Got Talent avevamo lanciato una gara di disegni per intrattenere i più piccoli e ne abbiamo ricevuti davvero tanti. Allora ho pensato: visto che loro non possono venire a teatro perché non andare noi a casa loro. A questo punto abbiamo pensato a un fumetto stile Topolino, con protagonisti me e Zio Tore e tanti altri personaggi. Il progetto si è poi sviluppato grazie allo sceneggiatore, Fred dalla Rosa e ha preso forma con i disegni di Valentino Villanova».

Andrea Fratellini

Lo scopo dell’iniziativa è benefico: «Il personaggio Zio Tore è nato durante la mia attività di volontariato tra le corsie dei reparti di pediatria e quindi mi sembrava giusto continuare a donare felicità a questi bambini sfortunati, anche se non in presenza - prosegue Fratellini -. Per questo il ricavato delle vendite andrà in beneficenza di volta in volta a delle onlus con cui ho già avuto modo di collaborare in passato. La prima è “Amici del 4 piano”, un’associazione che opera all’ospedale San Matteo di Pavia, nel reparto di oncoematologia pediatrica e che si occupa di organizzare laboratori e attività di intrattenimento per i bambini e ragazzi ricoverati». Il fumetto, edito da Susil Edizione è acquistabile sia dal sito internet della casa editrice a cui vi si può accedere attraverso il sito ziotore.it.

L’universo di personaggi creato da Fratellini

Sabato 27 si è tenuta la presentazione del fumetto in diretta Facebook sulla pagina “Andrea Fratellini Ventriloquo”. Oltre a Fratellini, “Zio Tore” e agli altri collaboratori che hanno lavorato al fumetto hanno partecipato il comico Gianni Fantoni e Nicola Virdis, finalista di Italia’s got Talent 2019.

