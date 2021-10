Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Domenica di sciopero per le ferrovie lombarda

Domenica di disagi per chi viaggia in treno: limitazioni e cancellazioni in vista a causa di uno sciopero È un’agitazione sindacale indetta in un giorno festivo, quindi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, non potrà attuare alcun servizio minimo di garanzia.

Sciopero delle rappresentanze sindacali unitarie di Trenord e del sindacato Orsa domenica 24 ottobre. Per questo in Lombardia i treni regionali, suburbani e il collegamento aeroportuale Malpensa Express potranno subire limitazioni e cancellazioni.

È un giorno festivo e non sono previste corse garantite come invece avverrebbe durante la settimana negli orari di accesso e di uscita dai luoghi di lavoro dei pendolari.

Trenord fa sapere che saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA