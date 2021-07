Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Domenica 18 luglio aperitivo in mezzo all’arte al Rossini Art Site di Briosco Aperitivo in mezzo all’arte, domenica 18 luglio, al Rossini Art Site di Briosco.

Rossini Art Site: un aperitivo in mezzo all’arte. L’appuntamento è per la prossima domenica, 18 luglio. Alle 17 la visita guidata della Collezione Rossini. Il tour è condotto da guide abilitate esperte dei grandi maestri dell’Astrattismo, del Nouveau Réalisme e dell’età contemporanea. A seguire, dalle 18 sarà possibile conciliare la visita con un aperitivo immersi nel verde del parco. La formula ingresso + visita guidata + aperitivo (comprende 1 drink + 1 aperibox da consumare nel verde del Rossini Art Site) ha un costo di euro 20 e va prenotata via mail entro venerdì, all’indirizzo: [email protected]

© RIPRODUZIONE RISERVATA