“Diverso da chi?”: il libro di Cafagna protagonista a Geo di Raitre Venerdì 14 maggio passaggio televisivo sui Raitre per “Diverso da chi?” , il libro del giornalista e collaboratore del Cittadino Nicolò Cafagna basato sulla rubrica nata sul nostro settimanale.

Un passaggio televisivo per il libro “Diverso da chi? Storie a rotelle e ironia senza freni” scritto dal collaboratore del Cittadino Nicolò Cafagna che, nel pomeriggio di venerdì 14 maggio, sarà recensito durante la trasmissione di Rai 3 Geo.

L’appuntamento è previsto attorno alle 17 quando la giornalista Fiamma Satta interverrà nel programma dedicato alla natura condotto da Sveva Segramola ed Emanuele Biggi per parlare del volume in cui il giornalista monzese, apprezzata penna della rubrica del Cittadino “Diverso da chi”, racconta in modo ironico e dissacrante la sua esistenza in compagnia della distrofia muscolare di Duchenne, quella “francesina” che gli ha progressivamente limitato i movimenti.

