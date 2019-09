Disagi a Cornate d’Adda per la rottura di un idrante a colonna: perdita d’acqua in strada Tecnici di Brianzacque martedì al lavoro anche a Cornate d’Adda. Nella cittadina si sono riscontrati disagi diffusi a causa della rottura di un idrante a colonna in via Guido Rossa.

Vie senza acqua e disagi nell’erogazione diffusi in tutta Cornate d’Adda a causa della rottura di un idrante a colonna in via Guido Rossa. Nella mattinata di martedì il guasto ha causato diversi disagi in tutto il territorio di. Ancora da stabilire con certezza quale sia stata l’esatta dinamica.

Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che un mezzo sia finito contro la colonnina causandone la rottura e la conseguente perdita di acqua che si è riversata abbondantemente in strada. Per tutta la mattinata alcune vie delle vie limitrofe sono rimaste senza acqua mentre in altre si è registrato un calo di pressione. Intervento dei tecnici di BrianzAcque per risolvere il problema.

