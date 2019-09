Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Problemi con l’acqua martedì mattina in molte case della Brianza

Carenza d’acqua dai rubinetti in Brianza per un’anomalia ai sistemi dell’acquedotto: tecnici al lavoro martedì mattina C’è stata una anomalia sui sistemi di gestione di automazione dell’acquedotto alla base della carenza d’acqua dai rubinetti di molte case della Brianza martedì mattina. Intervento dei tecnici di BrianzAcque.

C’è stata una anomalia sui sistemi di gestione di automazione dell’acquedotto alla base della carenza d’acqua dai rubinetti di molte case della Brianza martedì mattina. Segnalazioni di problemi sono arrivate a macchia di leopardo da Arcore come da Lissone e Carate Brianza.

Il problema al sistema di automazione ha avuto conseguenze sull’erogazione nelle case e i tecnici di Brianzacque si sono attivati per individuare e risolvere la causa: «Tecnici informatici di BrianzAcque sono al lavoro per risolvere il problema. BrianzAcque si scusa per l’accaduto», ha fatto sapere il gestore del servizio.

I disservizi si sono registrati tra le 7 e le 8.30 ad Albiate, Carate Brianza, Lissone, Meda, Biassono e Arcore, il problema è stato risolto.

