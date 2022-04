Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Ospedale san Gerardo (Foto by Fabrizio Radaelli)

Dimesso dall’ospedale l’uomo accoltellato al cimitero di Concorezzo L’uomo di 81 anni accoltellato nei giorni scorsi al cimitero di Concorezzo è stato dimesso mercoledì 30 marzo dall’ospedale San Gerardo di Monza. L’aggressore si era consegnato ai carabinieri.

L’uomo di 81 anni accoltellato nei giorni scorsi al cimitero di Concorezzo è stato dimesso mercoledì 30 marzo dall’ospedale San Gerardo di Monza dov’era ricoverato da circa una settimana. L’anziano aveva ricevuto senza alcun motivo ben quattro fendenti inferti con un coltello da cucina da un 64enne che aveva incontrato al camposanto di via Rimembranze.

Il concorezzese ferito era stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Monza in condizioni gravi ed è rimasto ricoverato dapprima nel reparto di rianimazione e poi in chirurgia toracica fin quando i medici hanno deciso di dimetterlo e fargli osservare un periodo di riposo a casa.

Nel frattempo l’accoltellatore 64enne si è consegnato alle forze dell’ordine ed è stato tratto in arresto dai Carabinieri di Concorezzo con le accuse di tentato omicidio e porto abusivo d’arma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA