Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Soccorsi in Valtellina - foto archivio/La Provincia di Sondrio

Diciottenne di Seregno in vacanza a Bormio cade da 8 metri nel torrente Un diciottenne di Seregno in vacanza a Bormio è precipitato da un’altezza di otto metri nel torrente Frodolfo. È ricoverato all’ospedale di Sondalo in prognosi riservata.

Un diciottenne di Seregno in vacanza a Bormio è ricoverato all’ospedale di Sondalo in prognosi riservata dopo essere caduto nel torrente Frodolfo, precipitato da un ponte da un’altezza di otto metri. Ha riportato un trauma toracico grave e altri traumi. Sull’incidente, avvenuto sabato sera intorno alle 22.30 indagano i carabinieri della Compagnia di Tirano. Il ragazzo era con un gruppo di amici, reduci dalla serata e in stato di alterazione alcolica , e sono stati proprio i più sobri – a quanto si è appreso – a chiamare i soccorsi.

Il 18enne è stato trasportato d’urgenza con l’elicottero all’ospedale di Sondalo. L’inchiesta degli uomini dell’Arma dovrà innanzitutto stabilire la dinamica e per questo motivo in queste ore sono stati rintracciati i testimoni presenti sulla scena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA