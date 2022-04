Diciannove auto a fuoco nella notte fra Giussano, Mariano Comense e Carugo Diciannove auto parcheggiate sono state incendiate fra Giussano, Mariano Comense e Carugo nella notte tra martedì e mercoledì 6 aprile. Indagini in corso.

Diciannove auto a fuoco fra Giussano, Mariano Comense e Carugo. È successo nella notte fra martedì e mercoledì 6 aprile. A dare l’allarme sono stati i cittadini giussanesi verso l’una di notte, svegliati da puzza di bruciato e rumori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Seregno e Giussano oltre alla Locale.

A Giussano, in particolare, sono state bruciate automobili parcheggiate in via Cavera, Baracca e in piazza Attilio Lombardi, proprio nel cuore cittadino, oltre a un veicolo in sosta fra piazza San Giacomo e piazza Lombardi.

Un evento molto importante: già in passato si erano verificati episodi analoghi ma non di una simile entità in una sola notte. Le indagini sono in corso da parte degli uomini dell’Arma, che stanno anche visionando le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del Comando della polizia locale di Giussano.

