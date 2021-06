Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Egidio Farina)

Il banchetto per le prenotazioni, con i volontari (Foto by Egidio Farina)

Desio: sul sagrato della Basilica week end di prenotazione delle scandole per finanziare il rifacimento della cupola

Oggi e domani, domenica, sul sagrato della basilica è presente il banchetto per le prenotazioni delle scandole che verranno rimosse dalla cupola. Prende il via l’operazione ’prenota la tua scandola’, una delle iniziative finalizzate alla raccolta di fondi per sostenere il progetto del rinnovo della copertura della cupola.

E’ possibile scegliere tra tre tipologie di confezioni: quella con la tegola decorata a mano da artisti del territorio, tra i quali i soci del Gruppo Artistico Desiano (col contributo minimo di 70 euro); quella con disegno a spruzzo, su un’idea di Beatrice e Pietro Franchi (contributo minimo di 30 euro); quella in versione al naturale, senza decorazioni (contributo minimo di 20 euro). E’ richiesto l’acconto di 10 euro.

Gli oggetti saranno disponibili dal prossimo ottobre, una volta completata la rimozione, la pulizia e la decorazione. Successivamente le prenotazioni potranno essere fatte presso la segreteria parrocchiale, in via Conciliazione 2, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12, oppure telefonando allo 0362-621678 o inviando una mail a [email protected], lasciando nome, cognome e riferimenti per essere ricontattati.

