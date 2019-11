Desio, soccorsi a scuola per un bambino “uscito” dalla finestra al piano terra Disavventura a lieto fine per un bambino di 8 anni trasportato per precauzione in pronto soccorso, senza traumi, dopo aver tentato di uscire dall’edificio scolastico da una finestra. È successo a Desio.

È stato trasportato per precauzione in pronto soccorso, senza traumi, un bambino di otto anni che avrebbe tentato di uscire dall’edificio scolastico da una finestra. È successo a Desio giovedì dopo mezzogiorno, alla scuola primaria di via Dolomiti. Per fortuna il tentativo di fuga, così come è stato ricostruito dai carabinieri, è stato messo in atto da una finestra del piano terra e non ha avuto conseguenze drammatiche. Il bambino, autistico, è seguito da personale della scuola e in quel momento era insieme all’educatrice. Era in corridoio, ma ha messo in atto il suo piano improvvisamente. Sul posto ambulanza, preallertata in codice giallo, e carabineri subito al lavoro per ricostruire l’accaduto. È stato trasportato in codice verde in ospedale e subito dimesso su richiesta dei genitori.

