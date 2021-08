Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Egidio Farina)

Un controllo dei carabinieri di Desio (Foto by Egidio Farina)

Desio: rubano le chiavi di casa in un’auto per svaligiare un appartamento, tre ladri presi dai carabinieri Si erano appostati in un parcheggio in attesa che i proprietari della vettura si allontanassero. Poi hanno aperto l’auto e si sono impossessati delle chiavi. Un passante li ha visti e ha segnalato tutto ai carabinieri

Erano pronti a svaligiare un appartamento i tre ladri arrestati dai carabinieri a Desio. I tre, italiani di 30,45 e 50 anni, pregiudicati e domiciliati in zona, si erano appostati in un parcheggio pubblico della città.

Hanno aspettato che i proprietari di un’auto si allontanassero, per forzare la serratura della portiera. La loro intenzione non era quella di rubare l’auto, ma di impossessarsi delle chiavi di casa che gli ignari proprietari avevano lasciato all’interno dell’abitacolo, per poi andare a svaligiare il loro appartamento a Desio.

Dopo aver forzato l’auto, si sono infatti impossessati di un navigatore satellitare e delle chiavi di casa presenti all’interno, per poi dirigersi velocemente verso l’abitazione, con il chiaro intento di svaligiarla, approfittando dell’assenza dei proprietari.

Provvidenziale l’intervento da parte dei carabinieri della compagnia di Desio che, allertati da un cittadino che aveva notato i tre uomini aggirarsi con fare sospetto all’interno del parcheggio, sono riusciti a intercettare i ladri a bordo della loro auto, mentre si trovavano già nei pressi dell’abitazione presa di mira. Bloccati e portati nella caserma di via Caduti di Nassirya, sono stati dichiarati in stato di arresto per il reato di furto aggravato. I tre, dopo l’udienza di convalida dell’arresto da parte del Tribunale di Monza, sono stati sottoposti ai domiciliari presso le rispettive abitazioni

