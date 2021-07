Desio: per due volte in pochi giorni spaccano la vetrina del bar per rubare le sigarette Doppio furto al bar tabaccheria di piazza Conciliazione, a Desio. Sempre uguale il copione. I due colpi sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza interne al negozio. Il titolare: «Ad agire sempre gli stessi»

Due spaccate nel giro di pochi giorni al bar tabaccheria di piazza Conciliazione, a Desio. Sempre uguale il copione. I malviventi rompono la vetrina che si affaccia sulla piazza, entrano e rubano i pacchetti di sigarette, per poi scappare velocemente. La seconda volta il bottino è stato più grande rispetto alla prima. I due colpi sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza interne al negozio e il titolare, Giancarlo Xu, di origini cinesi, ha potuto vedere le due scene. Il commerciante ha sporto denuncia ai carabinieri.

«Nelle immagini si vedono due uomini col volto parzialmente coperto - racconta - Per spaccare la vetrina, hanno usato la prima volta un grosso sasso, poi un cilindro di metallo. Uno dei due è rimasto all’esterno del negozio, a fare da palo, l’altro è entrato e ha rubato le sigarette. Poi sono scappati in fretta. Venerdì scorso si sono anche leggermene feriti perchè ho trovato delle macchie di sangue vicino alla vetrina in frantumi. Ad agire, in base alle immagini delle telecamere, sarebbero state le stesse persone in tutti e due i furti.

