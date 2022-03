Desio: mezzo milione di euro dalla Lombardia per recuperare l’ex tettoia Gavazzi

Ex tettoia Gavazzi a Desio (Foto by Paola Farina)

Il Comune di Desio ha ottenuto un finanziamento di 500mila euro dalla Regione Lombardia per la riqualificazione e recupero strutturale dell’ex tettoia Gavazzi, nell’ambito di un bando di rigenerazione urbana. Lo ha comunicato il sindaco Simone Gargiulo sui social. La tettoia, a due passi dal municipio, faceva parte dell’ex tessitura Gavazzi e da anni è completamente abbandonata.

«Abbiamo sempre creduto che l’edificio in questione meritasse una riqualificazione e questo è il primo step per raggiungere l’obiettivo - ha scritto il sindaco sui social - Grazie a Regione Lombardia per l’opportunità e per aver dimostrato ancora una volta vicinanza ai territori e ai comuni. Un ringraziamento doveroso all’Assessore Luca Ghezzi e agli uffici per il lavoro, l’impegno e l’attenzione che stanno dimostrando verso i bandi. Questo è il motivo della scelta di istituire una delega ad hoc. Da inizio mandato uno dei nostri principali obiettivi è presentare progetti per ottenere finanziamenti. È il secondo bando vinto in 5 mesi di amministrazione».

L’intervento del sindaco è stato commentato da diversi esponenti della precedente amministrazione , ora all’opposizione, che hanno rivendicato la paternità del progetto: «A questo bando ha partecipato l’amministrazione precedente. L’unico “merito” suo e dell’Assessore Ghezzi è stato quello di essere al governo della città quando è stato ufficializzato l’esito» ha commentato l’ex assessore Giorgio Gerosa del Pd. Il sindaco ha ribadito: «Abbiamo scelto di istituire una delega ad hoc e il nostro obiettivo è chiaro. Abbiamo partecipato a diversi bandi e continueremo a farlo per reperire più fondi possibili. Avreste potuto essere contenti per questo risultato per il bene di Desio senza incorrere in polemiche »

