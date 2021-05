Desio, l’estate al Parco Tittoni ormai è “Un grande classico”: dal 28 maggio si riparte Decima edizione, fino al 5 settembre disponibili due suggestive “sale” all’aperto, una zona dedicata agli eventi con 400 posti a sedere da cui godere degli spettacoli dal vivo, un’altra dedicata a bar e relax.

È iniziato il countdown per l’apertura della stagione di eventi e iniziative al Parco Tittoni. In via Lampugnani 62 a Desio, si apriranno il 28 maggio i cancelli della grande arena estiva, dove, fino al 5 settembre, verrà messa in calendario un’interessante proposta culturale. Il 2021 sarà un anno speciale: è il decimo dall’avvio del format che nel verdeggiante parco della dimora storica ha portato concerti, cinema all’aperto, cultura, aggregazione, festival, mostre e tanto altro ancora.

Ecco perché “Un grande classico” è intitolata la rassegna 2021. Composto da due suggestive “sale” all’aperto - una zona dedicata agli eventi con 400 posti a sedere da cui godere degli spettacoli dal vivo, un’altra dedicata a bar e relax - il parco aprirà le danze venerdì 28 maggio con i Matrioska, ospite Gianluca Grossi. Info sull’evento e sugli altri in calendario sulla pagina Facebook Parco Tittoni.

