Desio: l’Aurora calcio pensa in grande, da settembre avrà anche la sua web tv. Nel palinsesto rubriche e ospiti di prestigio Il periodo di quarantena appena trascorso ha per forza di cose richiesto un utilizzo sempre più intenso e innovativo dei mezzi digitali, come videochiamate e videoconferenze. Da qui l’idea dell’Aurora Desio di allargare lo spettro delle possibilità

Ufficialmente a settembre l’Aurora Calcio lancerà il progetto AuroraTv, il canale youtube della squadra anche se alcuni video erano già stati caricati durante il lockdown. Il periodo di quarantena appena trascorso ha per forza di cose richiesto un utilizzo sempre più intenso e innovativo dei mezzi digitali, come videochiamate e videoconferenze, in ambito sportivo in particolare. Proprio da questa esperienza di allenamenti virtuali è nata l’idea di un nuovo media del team arancio-blu: una web-tv, con un palinsesto, con una piccola redazione, con tante rubriche fisse, programmi particolari e ospiti di primo piano. Non si tratterà quindi di comunicare solo le notizie inerenti alla squadra ma sarà un modo anche per allargare lo sguardo dei giovani calciatori. Un canale che confluisce nel più ampio programma di rinnovamento lanciato dall’Aurora, chiamato #Risplendeaurora.

La web tv trasmette già in live contemporaneamente su due piattaforme, Facebook e Youtube, e presto se ne aggiungerà una terza. Durante il lockdown ci sono state le prove generali, con una serie di eventi che hanno raccolto la partecipazione di migliaia di allenatori, appassionati e operatori del settore calcio da tutta Italia e anche oltre. Come sempre in casa arancioblu, l’attenzione è stata rivolta soprattutto al tema dell’educazione ai sani valori sportivi e allo scoprire differenti approcci al calcio. I primi video sono parte di una lunga maratona che ha visto, tra relatori e ospiti, allenatori di club come Atletico Madrid, Atletico Bilbao, Ajax, Chelsea, Inter, Milan, Juventus, Sampdoria, Roma, Lazio e un po’ tutti le squadre di serie A, B e C. Ci sono state interviste con ex campioni della Nazionale come Billy Costacurta e Francesco Moriero e un concorso per Borse di studio per giovani allenatori, che su AuroraTV hanno raccontato e presentato a tutti le loro tesi innovative a tema calcistico.

“Nei primi mesi di sperimentazione è già stato un boom – spiega Alessandro Crisafulli, Dg dell’Aurora – abbiamo avuto una eco incredibile dentro e fuori i confini nazionali, distinguendoci per innovazione e attenzione alle idee, ai giovani e alla formazione. A settembre faremo una vera e propria inaugurazione e, nei mesi successivi, lanceremo l’AuroraTG e una serie di rubriche interessanti. Vogliamo coinvolgere anche tutti gli operatori economici e altre realtà sportive e non del territorio: sarà una web-tv con respiro locale e nazionale insieme”. Si cercheranno anche figure qualificate per rendere il progetto il più professionale possibile, perché come già detto dal Direttore generale, si sogna in grande, con l’idea di trasmettere una passione per il calcio che non si esaurisca sui campi da gioco, ma che crei comunità.

