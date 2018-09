Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Desio, incidente sulla Statale 36: camion perde il carico di scarti di carne, Valassina in coda verso Milano Un carico di scarti di macellazione è caduto sulla Statale 36 in conseguenza dell’incidente tra due mezzi pesanti che intorno alle 13.30 di giovedì 20 settembre viaggiavano sulla superstrada in direzione Milano. È successo all’altezza di Desio.

Due mezzi pesanti si sono urtati e un carico di scarti di macellazione è caduto sulla Statale 36. È successo all’altezza di Desio in direzione Milano intorno alle 13.30 di giovedì 20 settembre.

All’origine un urto laterale tra i due camion: quello che trasportava il carico di carne destinata all’alimentazione animale ha urtato un manufatto perdendo il controllo. Feriti i due conducenti, trasportati in codice giallo e codice verde all’ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto le ambulanze, i vigili del fuoco, la polizia stradale e anche i tecnici dell’Ats per valutare l’intervento sul carico.

Molto importanti le conseguenze sul traffico. Due corsie (su tre) sono rimaste chiuse per ore per consentire gli interventi dei soccorsi. Lunghe code in direzione Milano e sulla viabilità ordinaria.



