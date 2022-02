Desio, ecco la Fermi Card: l’idea degli studenti parte in quindici attività della città La Fermi Card può entrare nel vivo per riportare gli studenti in città incentivandoli, insieme ai loro insegnanti e al personale scolastico, a effettuare acquisti sul territorio.

Una tessera fedeltà, o meglio una carta sconto per rilanciare il commercio a Desio. È l’idea “plasmata” dall’Istituto Tecnico Industriale Enrico Fermi di Desio e dai rappresentanti degli studenti che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Desio, della Provincia di Monza Brianza e dell’Associazione ConfCommercio di Desio.

Promossa lo scorso mese di giugno, ora finalmente la Fermi Card può entrare nel vivo per riportare gli studenti in città incentivandoli, insieme ai loro insegnanti e al personale scolastico, a effettuare acquisti sul territorio. Un modo per sostenere il commercio di prossimità cittadino in un periodo ancora difficile.

La card sarà distribuita a tutti gli 800 studenti e al personale docente della scuola, che, presentandola negli esercizi che aderiranno, riceveranno uno sconto sulla spesa.

“Questo progetto, proprio perché ideato dai ragazzi e volto a sostenere la città e il commercio locale, non può che incontrare l’appoggio pieno di questa Amministrazione Comunale - ha spiegato l’assessore al Commercio, Samantha Baldo – Sono molto contenta quando il territorio si esprime in termini di creatività e, quando questa parte dalle nuove generazioni, acquista un valore aggiunto ancora più prezioso”.

Finora alla Fermi Card hanno aderito una quindicina di negozi di diverse tipologie: dal bar al centro estetico, dall’abbigliamento al colorificio passando per ottici, cartolerie, alimentari e altro ancora.

“Riteniamo che questa iniziativa possa essere di sprone per il commercio locale per continuare a rinnovarsi e a farsi conoscere, anche al di fuori delle “mura” desiane. Allarghiamo quindi l’invito a tutti i commercianti a sostenere la Fermi Card, aderendo alla proposta” ha sottolineato l’assessore. I commercianti che volessero aderire all’iniziativa possono inviare un’e-mail all’indirizzo: [email protected], indicando il proprio negozio, l’indirizzo e lo sconto applicabile.

