Gli studenti di Desio inventano la Fermi Card per sostenere i negozi locali Una card per gli sconti nei negozi (aderenti) di Desio pensata per favorire e sostenere il commercio locale: è stata creata dagli studenti del Fermi e sarà distribuita a 800 ragazzi.

Un invito a riscoprire il commercio “made in Desio”. Nasce la Fermi Card, una carta sconto ideata dall’Istituto tecnico industriale Enrico Fermi e dai rappresentanti degli studenti con l’obiettivo di riportare i giovani a vivere la città, al di fuori delle ore di didattica giornaliere.

La tessera, che gode del patrocinio del comune di Desio, della Provincia di Monza Brianza e dell’Associazione ConfCommercio di Desio, vuole incentivare i ragazzi, gli insegnanti e tutto il personale scolastico a effettuare acquisti sul territorio cittadino, sostenendo Desio e i suoi commercianti. La card sarà distribuita a tutti gli 800 studenti desiani e al personale docente che potranno così ricevere uno sconto sulla spesa nei negozi che aderiranno all’iniziativa.

«Come amministrazione abbiamo voluto sostenere questo progetto proprio perché è stato ideato da un gruppo di giovani – ha spiegato l’assessore al Commercio Jenny Arienti – La Fermi Card, inoltre, rappresenta un’opportunità per il commercio locale di farsi conoscere e di mostrare la nostra città con tutte le sue installazioni luminose e le iniziative organizzate. Dato che la maggior parte degli studenti proviene da altri comuni questa occasione può ampliare ulteriormente l’offerta commerciale desiana. Per questo invito tutti i commercianti ad aderire alla proposta, anche per sostenere i ragazzi nel loro impegno, motivandoli ancora di più’».

I commercianti che intendono aderire all’iniziativa possono inviare un’e-mail a “Rappresentanti studenti” [email protected], indicando il proprio negozio, l’indirizzo e lo sconto applicabile.

