Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Vigili di Desio e di Lissone alleati per garantire più sicurezza nei fine settimana

Desio e Lissone alleate: dalla Polizia locale controlli in più nei fine settimana La collaborazione tra a Polizia locale di Desio e quella di Lissone permetterà nelle sere estive di garantire un turno in più. i vigili faranno riferimento a un’unica centrale operativa che smisterà le richieste di intervento mobilitando le pattuglie più vicine

Due sere a settimana terzo turno serale di sei ore. Un servizio che riparte grazie alla collaborazione tra gli agenti della Polizia locale di Desio e di Lissone per garantire più sicurezza in un periodo in cui tornano a manifestarsi problemi anche per il disturbo della quiete pubblica.

In totale sarà garantito per 27 serate, impegnando 19 agenti e 4 ufficiali di Desio, 19 agenti e 3 ufficiali di Lissone. Obiettivo comune è operare sul territorio per garantire una città più tranquilla e più sicura, prevenendo episodi che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica.

Le pattuglie faranno riferimento a un’unica centrale operativa. Chiamando il numero di una delle Polizie Locali (Desio: 0362-638818, Lissone: 039 7397277), risponderà la Centrale unica che invierà la richiesta alla pattuglia più vicina e in quel momento libera. Le serate da tenere d’occhio maggiormente di solito sono venerdì e sabato, per questo il servizio si svolgerà proprio in questi due giorni dalle 18 alle 24.

Gli agenti presidieranno le aree pubbliche e quelle nei pressi di una serie di pubblici esercizi, nelle quali il normale ritrovo e svago di gruppi di persone in passato è sfociato spesso in schiamazzi e oggettivo disturbo della quiete pubblica, secondo quanto segnalato e rilevato dal Comune di Desio, sia attraverso gli esposti giunti ai vigili urbani, sia attraverso altri strumenti che l’Amministrazione comunale mette a disposizione dei cittadini per raccogliere segnalazioni, tra queste la app Municipium.

© RIPRODUZIONE RISERVATA