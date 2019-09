Desio donna soccorsa in codice rosso alla torre Ptb (Foto by aola Farina)

Desio, donna ritrovata ferita alla torre incompiuta del Ptb: indagini in corso È stata trasportata in ospedale in condizioni gravi la donna ritrovata ferita a Desio nell’area della torre incompiuta del Ptb. Risultava scomparsa da martedì.

È stata trasportata in ospedale in condizioni gravi la donna ritrovata ferita a Desio nell’area della torre incompiuta del Ptb. Trentenne, non era reperibile da martedì quando il marito ne aveva denunciato la scomparsa. I carabinieri l’hanno trovata, ferita ma cosciente, nel piano interrato della torre, dopo essere caduta probabilmente dal piano terra. Le cause saranno chiarite dalle indagini. Sul posto anche due mezzi dei vigili del fuoco, intervenuti con autopompa e autoscala.

Desio donna soccorsa in codice rosso alla torre Ptb

(Foto by Paola Farina)

© RIPRODUZIONE RISERVATA