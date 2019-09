Desio: ciclista investito, è ricoverato in Rianimazione a Monza È nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Gerardo il ciclista di 67 investito nella mattina di mercoledì a Desio.

È nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Gerardo il ciclista di 67 investito nella mattina di mercoledì a Desio. L’allarme è scattato in via Pozzo antico pochi minuti prima delle 11 dell’11 settembre. Sul posto polizia locale, carabinieri e l’ambulanza di Seregno Soccorso che, intervenuta in codice giallo, ha trasportato l’uomo d’urgenza all’ospedale di Monza in codice rosso.

