Delegazione di Agrate Brianza alla Marcia per la Pace Perugia-Assisi Nell’edizione numero sessanta che propone lo slogan “I Care” come impegno quotidiano e criterio delle scelte politiche. A rappresentare il Comune brianzolo il vicesindaco Marco Valtolina, il consigliere con delega alla Pace Roberto Frigerio e un gruppo di giovani agratesi.

Compie 60 anni la Marcia per la Pace Perugia - Assisi che ogni anno coinvolge migliaia di persone in un percorso che rende visibile la volontà comune di un mondo più fraterno. L’edizione di quest’anno propone lo slogan “I Care” come impegno quotidiano e criterio delle scelte politiche e non poteva mancare anche una delegazione di Agrate Brianza che domenica 10 ottobre ha percorso i chilometri che dividono le due città umbre. A rappresentare il Comune brianzolo sono stati il vicesindaco Marco Valtolina, il consigliere con delega alla Pace Roberto Frigerio e un gruppo di giovani agratesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA