Dante e i social a Correzzana: il terzo Canto senza segreti con “Città in scena” Sabato 22 maggio, in occasione della festa patronale di San Desiderio, il primo appuntamento con il progetto dedicato al sommo poeta curato da Dramatrà - Città in Scena con la collaborazione del Comune.

Si terrà sabato 22 maggio, in occasione della festa patronale di San Desiderio, il primo appuntamento “DanTikTok - La Divina Commedia ai tempi dei social” i progetto dedicato al sommo poeta curato da Dramatrà - Città in Scena con la collaborazione del Comune di Correzzana, della Comunità Pastorale Santa Maria Quattro Campanili, del Gruppo Astrofili Villasanta e di Associazione calamita e il contributo di Fondazione della Comunità di Monza e Brianza onlus.

Dalle 18.30 in via San Desiderio (eccezionalmente chiusa al traffico) si terrà una lettura con spiegazione a cura di Claudia Crevenna del Canto III della prima cantica dantesca e un approfondimento su Caronte e i primi dannati che Dante incontra nel suo viaggio negli inferi.

Sempre dalle 18 partirà invece per i più piccoli un laboratorio di body painting.

I posti sono limitati: è consigliata la prenotazione inviando una mail a [email protected] oppure tramite whatsapp al numero 3924482821.

Per sostenere il progetto è gradito un contributo simbolico di 2 euro, da versare in loco. È possibile acquistare l’abbonamento in prevendita per tutte le 5 letture - che si terranno il 5 e 19 giugno e il 3 e 17 luglio in location ogni volta differenti - con un contributo di 8 euro.

Da sabato 29 inizierà anche il laboratorio dedicato ai ragazzi e ai giovani, per scoprire che Dante non è affatto noioso. L’iscrizione per i giovani di almeno 14 anni è gratuita: è consigliato comunque inviare il proprio nominativo e numero di cellulare a [email protected] o via whatsapp al 3924482821

