Danneggiata la sede della Lega di Cogliate Vandali contro la sede della Lega di Cogliate: nella notte tra lunedì e martedì sono state distrutte le vetrate dei locali e sono stati danneggiati gli interni. Il commento del sindaco, la solidarietà degli avversari.

Vandali contro la sede della Lega di Cogliate: nella notte tra lunedì e martedì sono state distrutte le vetrate dei locali e sono stati danneggiati gli interni. Non sarebbero stati lasciati messaggi di rivendicazione. Sul fatto indagano i carabinieri di Desio.

“Atto vandalico? Intimidazione? No semplicemente uno o più dementi che nel cervello hanno le pigne - ha commentato su Facebook il sindaco Andrea Basilico condividendo le foto - Risultato? Avete fatto inca**are tutti e dato nuova energia per andare avanti ancora più decisi di prima! Conigli”.

Ha commentato anche il segretario provinciale Andrea Villa: “Il grave atto intimidatorio avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi se pensiamo che tutti i lunedì sera la sede è luogo di ritrovo dell’abituale riunione settimanale degli iscritti e dei rappresentanti politici locali. L’ennesima azione intimidatoria compiuta ai danni delle nostre sezioni da persone che non hanno nemmeno il coraggio di confrontarsi democraticamente, ma solo la vigliaccheria di compiere gesti vandalici nascosti dal buio delle tenebre. Le intimidazioni di qualche esaltato non ci fanno paura, non ci fermano. Andiamo avanti più forti e determinati di prima in tutta la Brianza”.

Solidarietà è stata espressa da Viviamo Cogliate, sfidante del sindaco alle ultime elezioni con Ivan Basilico: “Come forza politica, Viviamo Cogliate esprime solidarietà alla sezione locale della Lega per quanto accaduto e auspica che chi ha commesso tale vile atto venga presto individuato”.

Il post del sindaco

© RIPRODUZIONE RISERVATA