Dal rischio grandine all’afa: il meteo del weekend a Monza e Brianza Rischio grandine nel pomeriggio di venerdì 3 luglio, giornata soleggiata sabato 4, ritorno dell’afa domenica 5: le previsioni meteo di Monza e Brianza.

Sono due le allerte del weekend allungato di Monza e Brianza: il rischio grandine per la giornata di venerdì 3 luglio e quello per l’afa di domenica 5. Va così, con un venerdì che parte soleggiato ma che nel pomeriggio mette in conto rovesci temporaleschi, anche di quelli violenti ai quali gli ultimi anni ci hanno abituato.

Le previsioni sono quelle del canale 3Bmeteo, che per venerdì 3 indica “cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi dal pomeriggio”. In quelle ore sono previsti 50.5 mm di pioggia. Nella giornata prevede temperature oscillanti tra 28.5°C e 18.8°C. Il cielo dovrebbe diventare instabile rapidamente dopo le 16 con lo sviluppo di “diffusi temporali che risulteranno localmente anche di forte intensità; serata perturbata con piogge e rovesci sparsi sulle pianure. Clima ancora afoso, ma con caldo che mollerà la presa entro sera. Possibili grandinate”.

Andrà meglio sabato 4 luglio, con una giornata in prevalenza poco nuvolosa, con nubi soprattutto al mattino, mentre altri deboli precipitazioni sono previste nella notte. “Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 19°C, venti deboli nel corso della giornata. Il clima non dovrebbe essere afoso.

Domenica 5 cieli ancora in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, senza piogge. La massima sarà di 32°C, la minima di 21°C, venti deboli o moderati con allerta afa (moderata) che proseguirà anche lunedì: la temperatura percepita potrebbe allora raggiungere i 34°C.

