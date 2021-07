Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Podista Avis a Monza: Maurizio Grandi con l’assessore Maffè, in primo piano il presidente Avis provinciale Gianluigi Molinari

Da Trieste ad Aosta, il marciatore in nome dell’Avis ha camminato in Brianza: «Che accoglienza calorosa» Monza, Lissone, Seregno, Giussano: Maurizio Grandi lunedì ha camminato in Brianza incontrando tanti sostenitori della donazione di sangue. Per questo lui, che è di Carugate, sta andando a piedi da Trieste da Aosta .

“Mai avuto un’accoglienza così calorosa” ha commentato Maurizio Grandi all’indomani della tappa brianzola della sua avventura podistica. Sessantadue anni, giovane e dinamico pensionato, istruttore di atletica e donatore Avis per la sezione di Carugate, dove risiede, è partito il 13 giugno da Trieste con l’obiettivo di raggiungere Aosta il prossimo luglio per promuovere, tappa dopo tappa, la donazione di sangue. Lui di donazioni ne ha 85 all’attivo, per il momento.

“Spero di arrivare a cento” ha dichiarato. Se sulla carta la distanza da Trieste ad Aosta viene calcolata in 650 chilometri, quelli che percorrerà Maurizio saranno 910.

“Ho percorso tanti cammini, dalla Francigena a quello di San Francesco, questo è un percorso che ho creato io – ha sottolineato il volontario Avis – cercando le vie meno battute, piste ciclabili”.

Podista Avis Lissone

Lunedì 5 luglio è partito da casa sua a Carugate. Alle 8.30 era già in piazza Duomo a Monza. Ad accoglierlo il presidente di Avis provinciale Monza e Brianza Gianluigi Molinari, con il presidente di Avis Monza Andrea Radaelli, la consigliera regionale Avis Luana Molinari e l’assessore Pierfranco Maffè. Il tempo dei saluti, di una firma sul lungo itinerario e Maurizio Grandi è ripartito.

“Non sono mai stato da solo nella giornata brianzola – ha sottolineato – ho avuto davvero una straordinaria accoglienza”.

E così il superpodista avisino ha attraversato il parco di Monza con i volontari di Villasanta, Arcore, Lesmo e Biassono. Alle 11 era a Lissone dove è stato ricevuto dal sindaco Concetta Monguzzi e dal vicesindaco Martino Nava. Quindi ha fatto tappa verso Seregno. E anche qui è stato ricevuto dal sindaco. Infine tappa a Giussano e Paina prima di arrivare a a Mariano Comense dove ha fatto tappa serale per ripartire martedì mattina. Il cammino prosegue. Per promuovere Avis e la donazione. Obiettivo Aosta, il 16 luglio.

Nel parco

© RIPRODUZIONE RISERVATA