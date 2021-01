Da Nova e Brugherio due aspiranti “soldatesse” a “La Caserma” di Rai 2 Erika Matina, 23 anni, di Brugherio, e Linda Mauri, 22, di Nova Milanese,sono le due concorrenti brianzole al nuovo reality show con esercitazioni in stile militare che andrà in onda a partire da mercoledì 27 gennaio in prima serata

Ci saranno anche due concorrenti brianzole al nuovo reality show “La Caserma” che andrà in onda su Rai Due a partire da mercoledì 27 gennaio in prima serata. Si chiamano Linda Mauri ed Erika Mattina. Linda, 22 anni, è una studentessa universitaria di Nova Milanese, appassionata di ginnastica acrobatica aerea e di pole dance. Si definisce “solare ed espansiva” e non vede l’ora di iniziare il suo tirocinio in caserma per dimostrare di poter battere grazie al suo cervello e all’astuzia i colleghi maschi. “I miei genitori hanno appoggiato questa mia scelta -aggiunge- anche se mio papà preferirebbe che mi cercassi un posto di lavoro”.

Linda Mauri

(Foto by Pier Mastantuono)

Di un anno più grande è Erika Mattina, 23 anni, di Brugherio, ora residente ad Arona. Fresca di laurea in scienze dei servizi giuridici, dice di essere “timida, ma senza farmi mettere i piedi in testa, e sportiva”. È fidanzata con una ragazza di nome Martina con la quale gestisce una pagina Instagram per parlare dei diritti LGBTQIA+ combattendo l’omofobia con ironia. Insieme alle altre venti reclute, Linda ed Erika dovranno affrontare giornate di dure esercitazioni in stile militare e vivere, appunto, una vita da caserma.

