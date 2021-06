Da lunedì in Lombardia vaccinazioni nelle aziende: c’è anche Amazon, che ha una sede a Burago Molgora “Da lunedì - ha annunciato il presidente della Regione Attilio Fontana- le imprese della regione avranno la possibilità di procedere in questa direzione»

In Lombardia partono le vaccinazioni in azienda. “Da lunedì - ha annunciato il presidente Attilio Fontana- le imprese della regione avranno la possibilità di procedere in questa direzione. Un obiettivo raggiunto, anche a livello nazionale, grazie alla tenacia della Lombardia che, per prima, si è attivata per raggiungere questo traguardo”.

Unipol allestirà presso la propria sede di Milano il primo hub vaccinale in azienda della Lombardia. A seguire, in settimana, altre tre aziende lombarde avvieranno la fase vaccinale per i propri dipendenti: Pirelli, Mediaset ed Amazon, che ha una sede in Brianza, a Burago molgora.

“Un grazie alle imprese – dice Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico- per la loro disponibilità e collaborazione perché siamo certi che questa ulteriore opportunità sarà replicabile in vista di eventuali campagne vaccinali di richiamo successive a quella massiva in fase di completamento”.

