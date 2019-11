Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Gionata Pensieri)

Cesano Maderno Limbiate: la staffetta Un fiore per tutti (Foto by Gionata Pensieri)

Da Cesano Maderno a Limbiate la staffetta degli studenti contro la violenza sulle donne - VIDEO In marcia giovedì mattina da Cesano Maderno a Limbiate con la staffetta che è stata una dei momenti significativi della Respect Week coordinata dalla Provincia.

In marcia giovedì mattina da Cesano Maderno a Limbiate. La staffetta “Un fiore per tutte” ha portato in prima fila le scuole, al fianco delle istituzioni, con la staffetta che è stata una dei momenti significativi della Respect Week coordinata dalla Provincia. Da palazzo Arese Borromeo all’istituto Pacle di Limbiate, passando un ideale testimone una volta raggiunti gli istituti Majorana, Versari, Castiglioni e Pacle, dove sono stati premiati i vincitori del concorso artistico rivolto alle scuole della provincia.

GUARDA La staffetta e le interviste

GUARDA Le interviste alle rapprentanti della Provincia MB

© RIPRODUZIONE RISERVATA